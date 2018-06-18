Строительство ветковского бассейна велось с соблюдением всех норм и стандартов





В мае в Ветке в кратчайшие сроки был построен плавательный бассейн. По проекту срок его строительства составлял 9 месяцев, но фактически объект был построен менее чем за 5. Заказчиком по объекту выступало КУП «Гомельское областное управление капитального строительства», генеральным подрядчиком по строительству являлось ОАО «Гомельский объединённый строительный трест». Бассейн был построен по проектной документации, разработанной ОАО «Институт Гомельоблстройпроект».

Особенностью данного объекта является разработка дополнительных мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц. В итоге в ветковском бассейне для удобства инвалидов имеются вертикальные подъёмные платформы у крыльца главного входа и внутри помещения для подъёма из вестибюля на второй этаж, а кроме того, на краю бассейна установлен стационарный подъёмник с гидравлическим приводом для беспрепятственного опускания физически ослабленных лиц в воду.

Необходимо отметить, что на всех этапах строительство данного объекта находилось под постоянным контролем инспекции Госстройнадзора по Гомельской области: за 4,5 месяца строительства было проведено 8 проверок, в том числе 6 мониторингов, и выдано 5 рекомендаций. Основная масса нарушений устранялась в установленные сроки. В проверках принимали участие представители генподрядчика, субподрядчиков, технадзора и проектного института.