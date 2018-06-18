Консультации с ЕОК по организации питания атлетов на II Европейских играх состоялись в Минске





Консультации по организации питания атлетов во время II Европейских игр с международным экспертом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Мэри Холловей состоялись в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Основное внимание представитель ЕОК уделила концепции организации питания атлетов и представителей клиентских групп II Европейских игр на спортивных объектах, а также пищевой безопасности. Эксперт впервые приехала в белорусскую столицу и посетила объекты общественного питания КУП "Бизнес-центр «Столица».

Оценку хода подготовительной работы по организации питания на II Европейских играх Мэри Холловей представит непосредственно в ЕОК.

Мэри Холловей обладает экспертными знаниями в области стратегического и оперативного планирования общественного питания на крупнейших спортивных мероприятиях. В частности, она была задействована на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2014 года в Сочи, на I Европейских играх в Баку 2015 года. Ее опыт также востребован при подготовке к XVIII Азиатским играм 2018 года, которые пройдут в индонезийских Джакарте и Палембанге.

В заключение визита в Минск состоялась рабочая встреча международного эксперта с директором фонда «Дирекция II Европейских игр» Георгием Катулиным и заместителем директора Анатолием Котовым.