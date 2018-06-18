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В Брестской области проект «я вижу!» проверил зрение у 6000 сельских школьников

19.06.2018 11:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Завершился первый этап реализации благотворительного проекта «Я вижу!» в Брестской области. За три месяца бригадами офтальмологов были обследованы учащиеся 66 сельских школ в Малоритском, Каменецком и Кобринском районах. Различные патологии зрения были выявлены у 41% обследованных. При этом у 62,6% из них нарушения зрения были обнаружены впервые. Проект «Я вижу!» реализуется Белорусским детским фондом и компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56528.php

В Брестской области проект «я вижу!» проверил зрение у 6000 сельских школьников

С 12 марта по 31 мая бригады офтальмологов посетили сельские школы трех районов Брестской области: Малоритского, Каменецкого и Кобринского. Диагностику органов зрения прошли 5835 учащихся в них детей. У 2373 детей были выявлены различные патологии. 1485 детям диагноз был поставлен впервые. 665 из них нуждались в очковой коррекции. В 60 случаях детям понадобились дополнительные обследования, и им были выданы соответствующие рекомендации и направления. 16 детям понадобилось лечение: 10 – консервативное и 6 – хирургическое.

Проект «Я вижу!» направлен на решение важной социальной проблемы – обеспечение детей из сельской местности квалифицированной офтальмологической помощью. Усилиями организаторов созданы мобильные бригады врачей-офтальмологов, разработан график работы врачей в каждом районе, обеспечены необходимые условия для их работы в сельских школах: оборудованы специальные автомобили, приобретено портативное диагностическое оборудование, оплачиваются все расходы, связанные с реализацией проекта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56528.php

В Брестской области проект «я вижу!» проверил зрение у 6000 сельских школьников

«Белорусский детский фонд на протяжении 30 лет заботится о здоровье детей, реализуя масштабные медицинские проекты, которые оказывают действенную помощь большому количеству детей в Беларуси. Проект «Я вижу!» ежедневно подтверждает свою актуальность и важность: медицинская помощь приходит к детям туда, где они живут и учатся, родители тут же встречаются с врачами и получают консультации о состоянии здоровья своего ребенка, врачи дают направление на более углубленное обследование в условиях стационара тем ребятам, которые в этом нуждаются. Ведь многие дети и их родители узнают о проблемах зрения только с приездом врачей мобильных бригад. А чем раньше будет начато лечение, тем большая вероятность не допустить сложных патологий. И даже после того, как врачи уезжают в другой район, все дети, получившие направления на лечение и операции, остаются под контролем врачей», – рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56528.php

В Брестской области проект «я вижу!» проверил зрение у 6000 сельских школьников

«Уже третий год мобильные бригады помогают обследовать детей в сельской местности и заботиться об их здоровом зрении. Врачи делают все, что в их силах, чтобы выявлять заболевания глаз. Но хотелось бы напомнить всем детям и их родителям, что любую проблему проще предотвратить, чем исправить. И забота о зрении – правильное питание, качественный сон, здоровый и активный образ жизни – целиком и полностью в наших собственных руках», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

С 2016 года проект «Я вижу!» охватывает три области Беларуси – Могилевскую, Гомельскую и Брестскую. В целом число детей, получивших диагностическую помощь в настоящий момент, приближается к 31 тысячи. Общая статистика за 2,5 года реализации проекта в цифрах: у 32,73% школьников выявлены различные патологии зрения. Более чем половину из этих случаев – 54,38% – составляют нарушения, которые удалось диагностировать впервые именно благодаря обследованию офтальмологами мобильных бригад.

 
 
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Завершился первый этап реализации благотворительного проекта «Я вижу!» в Брестской области. За три месяца бригадами офтальмологов были обследованы учащиеся 66...
 
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