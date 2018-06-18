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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов

19.06.2018 11:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в новом сезоне вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов. Такое решение принял сегодня исполком Европейской гандбольной федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56527.php

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов

Соперниками чемпионов Беларуси в одной из двух элитных групп могут стать "Пари Сен-Жермен", "Нант", "Монпелье" (все - Франция), "Вардар" (Македония), "Виве" (Польша), "Веспрем", "Пик" (оба - Венгрия), "Фленсбург", "Райн Левен" (оба - Германия), "Барселона" (Испания), "Скьерн" (Дания), "Загреб" (Хорватия), "Мотор" (Украина), "Кристианстад" (Швеция), "Целе" (Словения).

В двух группах второго дивизиона чемпионской Лиги сыграют "Леон" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Эльверум" (Норвегия), "Бешикташ" (Турция), "Тюн" (Швейцария), "Чеховские Медведи" (Россия), "Динамо" (Румыния), "Татран" (Словакия), "Риихимяки" (Финляндия), "Висла" (Польша), "Бьеррингбро" (Дания), "Металлург" (Македония).

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 29 июня в штаб-квартире ЕГФ в Вене.

 
 
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в новом сезоне вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов. Такое решение принял сегодня исполком Европейской...
 
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