Фестиваль постановок для детей о пожарной безопасности планируют провести в Бресте

Театральный фестиваль постановок для детей о пожарной безопасности планируют провести осенью в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.



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Мероприятие приурочено к 165-летию пожарной службы Беларуси. "В области создано много театрализованных постановок на противопожарную тематику. Они нацелены на то, чтобы в игровой форме обучать детей правилам безопасности. Кроме того, во многих спектаклях играют сами дети, что немаловажно. Думаю, мы обязательно проведем такой фестиваль, когда дети вернутся в школы с летних каникул", - сказал Сергей Машнов.

Среди уже полюбившихся детворе тематических постановок - спектакль Брестского театра кукол "Сказка о непослушной спичке", с которым труппа активно гастролирует по области. В репертуаре Полесского драматического театра из Пинска - спектакль "Вова и Маша в Огнедымном царстве". Народный театр "Эксперимент" городского Дома культуры Барановичей поставил для юных зрителей музыкальную сказку "Как спасали лес и о правилах МЧС". Образцовая театральная студия "Ритм" Кобринского ГДК создала театрализованную постановку "Безопасные каникулы". В конце мая театр-студия "Раек" областного центра молодежного творчества представил спектакль "Нас огонь боится". Постановка создана в тесном сотрудничестве с работниками МЧС.

Очередным совместным проектом спасателей и творческого коллектива стала детская интерактивная программа "Кошкин дом" Брестской областной филармонии. Театрализованная музыкальная сказка создана по мотивам одноименного произведения Самуила Маршака и рассчитана на старших дошкольников и младших школьников. Известный сюжет адаптирован под реалии сегодняшнего дня, что помогает детям лучше усвоить материал. Артисты ненавязчиво, в игровой форме напоминают маленьким зрителям о важности соблюдения безопасного поведения в школе, дома и на улице, об опасности игры с огнем, а также о действиях в чрезвычайной ситуации. Премьера музыкальной сказки состоялась 14 июня.