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Сколько зарабатывают уличные артисты? Смотрим на примере живой статуи

19.06.2018 11:13 — Разное | Myfin  
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Сколько зарабатывают уличные артисты? Смотрим на примере живой статуи
фото: livingdoll.by

Жанр живой статуи является частью экономики впечатлений, как и все искусство под открытым небом. Работа предполагает добровольную оплату от зрителя т.н. «шапочным» методом. Это значит, что он сам решает, сколько денег стоит положить актеру в коробку, шапку, чемодан за его труд.

Кто может стать живой статуей

В Беларуси такой вид искусства стал развиваться в последние 10 лет. Профессионалов в этой области в вузах страны не готовят, ими становятся энтузиасты, как правило, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Сколько зарабатывают уличные артисты? Смотрим на примере живой статуи

Фото: vk.com/id136411114

Алексей Стукин – артист оригинального жанра, профессиональный творческий работник. В жанре живой скульптуры работает около 15 лет. Эта занятость для него основная и единственная.

Сколько зарабатывают уличные артисты? Смотрим на примере живой статуи

Алексей Стукин. Фото: citydog.by

В этом году за неделю Алексей зарабатывает от 50 до 400 рублей, хотя в 2017-м выходило больше.

Самым сложным в профессии считает… погоду. «В Беларуси всего 65 солнечных «рабочих» дней, когда на улицах много людей, – говорит Алексей. – А это значит, что максимум возможности получить своего зрителя приходится именно на этот короткий срок».

Когда с приходом осени и дождей заканчивается сезон, у Алексея наступает период отдыха, приведения костюмов в порядок и подготовки к зимним фестивалям.

Расходы на создание образа

Вот несколько затратных статей на производство персонажа:

  • Костюм. Самая трудоемкая и дорогая часть творческого процесса. На поиск дизайнерского решения, материалов, покраски специальным образом может уйти от 500 рублей.
  • Краска для покрытия открытых поверхностей тела (лица, кистей рук и т.д.). Как правило, артисты используют акриловую – она хорошо держится на поверхности кожи. Одна баночка 50 мл. стоит около 9 рублей, ее хватает на 4-5 раз.

Сколько зарабатывают уличные артисты? Смотрим на примере живой статуи

Фото: vk.com/id346428357
  • Реквизит. С помощью него артист может как взаимодействовать с публикой, так и просто дополнить свой образ. Стоимость зависит от характеристик персонажа.
Таким образом, для создания живой статуи понадобится от 600 рублей, умение работать с костюмами и красками, а также фантазия.

Где зарабатывают живые статуи?

Доход живой статуи может складываться не только из «шапочных» заработков, но и фиксированных гонораров за обслуживание различных мероприятий. Во втором случае к труду артиста применяются традиционные законодательные нормы в сфере предпринимательства.

На улице

Во многих городах есть пешеходные улицы, где любят в свободное время прогуливаться местные жители. Согласование с местными властями обычно не требуется. Так же в этом случае не нужно открывать ИП или другое юридическое лицо, а уличный доход не облагается налогом.

Больше всего живая статуя может заработать в Верхнем городе в Минске, на улицах Советских в Бресте и Гродно, улице Суворова в Витебске, Ленинской – в Могилеве.

Кроме того, впечатлять зрителей получать доход «на шапку» можно на фестивалях уличных искусств в Беларуси: Минском форуме уличных театров (ежегодно в мае в Верхнем городе), «На семи ветрах» (ежегодно в июле в Витебске во время «Славянского базара»), Big mini fest (ежегодно в конце июля в Гродно). Участие в них может послужить хорошей рекламой образа, а сумма вознаграждения достигать 300 рублей за один день.

Сколько зарабатывают уличные артисты? Смотрим на примере живой статуи

Фото: livingdoll.by

На мероприятиях

Живые статуи – это также часть event-индустрии. Как правило, ставка за один час работы такого персонажа на частных событиях начинается от 100 рублей. В таком случае артист попадает под нормы регулирования предпринимательской деятельности. В соответствии с ним, появляется три варианта развития событий:

  1. Можно не открывать юрлицо, но на основании ст. 295 Налогового кодекса Республики Беларусь стоит обратиться с паспортом в налоговый орган по месту жительства, написать заявление и уплатить в банке единый налог за тот месяц или несколько месяцев, когда будут оказываться услуги живой статуи.
  2. Открыть юрлицо и платить налог с полученных таким образом доходов.
  3. Работать по договорам подряда как физическое лицо

В последние годы уличных артистов все чаще привлекают для участия в государственных мероприятиях (парады, шествия, День Города, открытие сезона фонтанов) и др. Еще их можно увидеть на крупных частных музыкальных и пивных фестивалях, на корпоративных и частных вечеринках.

Сколько зарабатывают уличные артисты? Смотрим на примере живой статуи

Фото: vladimirpolansky.com

Работа живой статуей в Беларуси сезонная, зависит от зрительского настроения. Она может принести не только дополнительный доход, но и подарить возможность попутешествовать по стране и миру, выступая на различных уличных фестивалях.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сколько зарабатывает живая статуя на пешеходных улицах белорусских городов.
 
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