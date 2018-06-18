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Сколько зарабатывают уличные артисты? Смотрим на примере живой статуи
Жанр живой статуи является частью экономики впечатлений, как и все искусство под открытым небом. Работа предполагает добровольную оплату от зрителя т.н. «шапочным» методом. Это значит, что он сам решает, сколько денег стоит положить актеру в коробку, шапку, чемодан за его труд.
Кто может стать живой статуей
В Беларуси такой вид искусства стал развиваться в последние 10 лет. Профессионалов в этой области в вузах страны не готовят, ими становятся энтузиасты, как правило, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
Фото: vk.com/id136411114
Алексей Стукин – артист оригинального жанра, профессиональный творческий работник. В жанре живой скульптуры работает около 15 лет. Эта занятость для него основная и единственная.
Алексей Стукин. Фото: citydog.by
В этом году за неделю Алексей зарабатывает от 50 до 400 рублей, хотя в 2017-м выходило больше.
Самым сложным в профессии считает… погоду. «В Беларуси всего 65 солнечных «рабочих» дней, когда на улицах много людей, – говорит Алексей. – А это значит, что максимум возможности получить своего зрителя приходится именно на этот короткий срок».
Когда с приходом осени и дождей заканчивается сезон, у Алексея наступает период отдыха, приведения костюмов в порядок и подготовки к зимним фестивалям.
Расходы на создание образа
Вот несколько затратных статей на производство персонажа:
Фото: vk.com/id346428357
Таким образом, для создания живой статуи понадобится от 600 рублей, умение работать с костюмами и красками, а также фантазия.
Где зарабатывают живые статуи?
Доход живой статуи может складываться не только из «шапочных» заработков, но и фиксированных гонораров за обслуживание различных мероприятий. Во втором случае к труду артиста применяются традиционные законодательные нормы в сфере предпринимательства.
На улице
Во многих городах есть пешеходные улицы, где любят в свободное время прогуливаться местные жители. Согласование с местными властями обычно не требуется. Так же в этом случае не нужно открывать
Больше всего живая статуя может заработать в Верхнем городе в Минске, на улицах Советских в Бресте и Гродно, улице Суворова в Витебске, Ленинской – в Могилеве.
Кроме того, впечатлять зрителей получать доход «на шапку» можно на фестивалях уличных искусств в Беларуси: Минском форуме уличных театров (ежегодно в мае в Верхнем городе), «На семи ветрах» (ежегодно в июле в Витебске во время «Славянского базара»), Big mini fest (ежегодно в конце июля в Гродно). Участие в них может послужить хорошей рекламой образа, а сумма вознаграждения достигать 300 рублей за один день.
Фото: livingdoll.by
На мероприятиях
Живые статуи – это также часть event-индустрии. Как правило, ставка за один час работы такого персонажа на частных событиях начинается от 100 рублей. В таком случае артист попадает под нормы регулирования предпринимательской деятельности. В соответствии с ним, появляется три варианта развития событий:
В последние годы уличных артистов все чаще привлекают для участия в государственных мероприятиях (парады, шествия, День Города, открытие сезона фонтанов) и др. Еще их можно увидеть на крупных частных музыкальных и пивных фестивалях, на корпоративных и частных вечеринках.
Фото: vladimirpolansky.com
Работа живой статуей в Беларуси сезонная, зависит от зрительского настроения. Она может принести не только дополнительный доход, но и подарить возможность попутешествовать по стране и миру, выступая на различных уличных фестивалях.
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Сколько зарабатывает живая статуя на пешеходных улицах белорусских городов.
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