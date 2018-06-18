Страсти вокруг«Аквариуса» и мигрантов, которых судно доставило в Валенсию, не утихают.

Тысячи парижан вышли на улицы в поддержку беженцев. Митингующие требуют от властей следовать международным соглашениям и терпимо относиться к мигрантам. Широкий общественный резонанс история получила после того, как Италия и Мальта отказались принять судно со спасёнными нелегалами. Это вызвало политический кризис в Евросоюзе. Тема мигрантов станет одной из главных на саммите ЕС в конце месяца.