Государство поддержит 300 сельхозорганизаций в расчётах за технику МАЗ и МТЗ

Государство поддержит 300 сельскохозяйственных организаций в погашении задолженности за технику, которую им поставили МТЗ и МАЗ в 2015-м. Соответствующий Указ Президента Беларуси № 231 от 12 июня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

За счёт остатков республиканского бюджета будут предоставлены кредиты на общую сумму 60 миллионов белорусских рублей. Больше всего средств выделят Витебской области – до 21 миллиона рублей. Меньше всего направят в Гомельский регион – почти два миллиона рублей. Бюджетные кредиты под 1% годовых будут выдаваться на срок по 31 декабря 2020 года.

Из 300 предприятий, которые получат господдержку, 94 находятся в Минской области, 87 – в Витебской, 45 – в Могилёвской, 32 – в Брестской, 22 – в Гродненской, 20 – в Гомельской.