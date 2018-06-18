​Ситуацию на Корейском полуострове и итоги сингапурского саммита Ким Чен Ын обсудит с руководством Китая

Это будет уже третья встреча (она пройдёт сегодня) северокорейского лидера с Си Цзиньпином с начала года.

В аэропорту Пекина приземлились сразу несколько самолётов из Северной Кореи. В одном прилетела делегация, а во втором – бронированный лимузин Ким Чен Ына. Визит продлится два дня.