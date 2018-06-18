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Ситуацию на Корейском полуострове и итоги сингапурского саммита Ким Чен Ын обсудит с руководством Китая
Это будет уже третья встреча (она пройдёт сегодня) северокорейского лидера с Си Цзиньпином с начала года.
В аэропорту Пекина приземлились сразу несколько самолётов из Северной Кореи. В одном прилетела делегация, а во втором – бронированный лимузин Ким Чен Ына. Визит продлится два дня.
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Ситуацию на Корейском полуострове и итоги сингапурского саммита Ким Чен Ын обсудит с руководством Китая
Это будет уже третья встреча (она пройдёт сегодня) северокорейского лидера с Си Цзиньпином с начала года.
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