Четыре человека пострадали в Дрибинском районе после столкновения УАЗ и иномарки

Трое человек оказались зажатыми в «Фольксваген» после столкновения с УАЗ.

Дорожное происшествие произошло 18 июня днем возле деревни Лукоть Дрибинского района.

Водитель и двое пассажиров «Фольксвагена» спасатели извлекли из машины при помощи специальных инструментов.