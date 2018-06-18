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Четыре человека пострадали в Дрибинском районе после столкновения УАЗ и иномарки
Трое человек оказались зажатыми в «Фольксваген» после столкновения с УАЗ.
Дорожное происшествие произошло 18 июня днем возле деревни Лукоть Дрибинского района.
Водитель и двое пассажиров «Фольксвагена» спасатели извлекли из машины при помощи специальных инструментов.
Был также госпитализирован и водитель автомобиля «УАЗ 390944». У всех пострадавших травмы различной степени тяжести,
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Трое человек оказались зажатыми в «Фольксваген» после столкновения с УАЗ. Дорожное происшествие произошло 18 июня днем возле деревни Лукоть Дрибинского района.
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