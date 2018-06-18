В Минске сегодня пройдет заседание Высшего госсовета СГ

В Минске 19 июня пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Местом проведения мероприятия станет Дворец Независимости, сообщает БЕЛТА .

На повестку дня вынесут около десяти пунктов, в том числе программу внешней политики на 2018-2019 годы и вопросы дальнейшего интеграционного объединения на 2018-2022 годы.

Кроме того, президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко проведут переговоры в узком составе : обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, совместные проекты, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.