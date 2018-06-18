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В Минске сегодня пройдет заседание Высшего госсовета СГ
19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске 19 июня пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Местом проведения мероприятия станет Дворец Независимости, сообщает
На повестку дня вынесут около десяти пунктов, в том числе программу внешней политики на 2018-2019 годы и вопросы дальнейшего интеграционного объединения на 2018-2022 годы.
Кроме того, президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко проведут
Отметим, что товарооборот между двумя странами в прошлом году
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Президенты России и Беларуси также намерены провести переговоры в узком составе.
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