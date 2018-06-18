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Житель Гродно словил выпавшего с третьего этажа мужчину

19.06.2018 11:47 — Разное | UDF  
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Фото: CC BY 2.0 / Alice Harold / My Handiwork
Пострадавший, будучи подшофе, открыл окно и заснул на подоконнике, а затем потерял равновесие и выпал вниз.

Житель Гродно спас выпавшего из окна на третьем этаже мужчину, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Инцидент случился с жителем деревни Лойки 1994 года рождения, который приехал в областной центр к другу. Компания выпила спиртных напитков и пошла спать. Под утро мужчине стало жарко. Он открыл окно, лег на подоконник и облокотился о боковую стенку.

"Спустя какое-то время он начал терять равновесие и наклоняться в сторону открытого оконного проема. В это время по улице шел прохожий и увидел всю эту картину", — рассказали в УВД.

Прохожий стал ловить падающего, в результате чего сумел изменить траекторию его движения, не дал ему упасть на торчащую из земли арматуру.

"Далее произошло и вовсе необычное явление. Гражданин, который пару секунд назад упал с приличной высоты, встал, сказал, что с ним все в порядке, и уже хотел идти звонить в домофон. Но прохожий, который фактически спас ему жизнь, вызвал скорую, — отметил Ярослав Василевский.

У пострадавшего диагностирован ушиб позвоночника, сообщили в УВД. По факту инцидента проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пострадавший, будучи подшофе, открыл окно и заснул на подоконнике, а затем потерял равновесие и выпал вниз.
 
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