"Она нужна": Лещенко сделал сенсационное заявление о Бузовой



Лев Лещенко

"Не могу это комментировать. Не в моих правилах ругать коллег. Если у нее есть публика – значит, она нужна, и нечего тут обсуждать".

"Теперь считается, что надо зарифмовать четыре строчки, положить их на три аккорда, и хит готов. А потом те, кто песни пишет, их же и исполняют, и сами же получают".