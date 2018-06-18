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"Она нужна": Лещенко сделал сенсационное заявление о Бузовой

19.06.2018 11:43 — Разное | UDF  
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Лев Лещенко
Лев Лещенко выступает на профессиональной сцене в качестве солиста с 1970-го. Конечно, тогда никто и подумать не мог, что когда-то на отечественной эстраде появятся звезды типа Ольги Бузовой. Мэтра это не удивляет.

Ольга Бузова записывает песни, снимает клипы, ездит с концертами, а пару недель назад даже получила премию канала МУЗ-ТВ в номинации "Лучшая песня Рунета". Злопыхатели тут же начали плевать в артистку, называя ее выскочкой и бездарностью. А вот мудрый Лев Лещенко встал на защиту начинающей артистки и поддержал ее.

"Бузова – это не так плохо, как принято думать, – заявил артист. – Начнем с того, что она достаточно интеллектуальный человек, она артистична, ей многие вещи удаются, она умеет проявить себя. Я слышал, она хорошо окончила школу, так что вряд ли стоит к ней скептически относиться".

С мнением о том, что Бузова поет мимо нот, Лещенко не согласен:

"Не могу это комментировать. Не в моих правилах ругать коллег. Если у нее есть публика – значит, она нужна, и нечего тут обсуждать".


А в целом уровень сегодняшней российской эстрады Льва Валерьяновича удручает:

"Теперь считается, что надо зарифмовать четыре строчки, положить их на три аккорда, и хит готов. А потом те, кто песни пишет, их же и исполняют, и сами же получают".



Добавим, что звезда "Дома-2" Ольга Бузова вынашивает грандиозные планы по покорению западного музыкального рынка и сольнику в Кремле или "Олимпийском". Амбиций и сил у нее хватит.

Да и самого Лещенко рано списывать со счетов. Несмотря на солидный возраст – артисту уже 76 лет! – о пенсии он не думает. "Я уходить не собираюсь. Мы с моим другом Володей Винокуром решили так: уходить не будем, пусть нас лучше вынесут!" – цитирует певца газета "Мир новостей".

 
Теги: Новости
 
 
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Лев Лещенко выступает на профессиональной сцене в качестве солиста с 1970-го.
 
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