"Заказы расписаны уже на август". Глава Минрома рассказал о прорыве "БелДжи"



Виталий Вовк

В эфире телеканала, сообщает, министр промышленностиответил на вопрос: когда локализация на предприятии составит запланированные 50%.- отметил министр, отвечая на вопрос, когда локализация на предприятии составит запланированные 50%.Чиновник сказал, что в апреле были организованы два совместных с холдингом БАТЭ предприятия: по производству сидений и по производству автомобильных радиаторов. В ближайшее время они должны начать работу.- резюмировал министр.Белорусско-китайское СЗАО "БЕЛДЖИ", выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013-го на предприятии был собран первый автомобиль. Между Борисовом и Жодино открыт завод мелкоузловой сборки комплектов автомобиля полного цикла. Проектная мощность на первом этапе составит 60 тыс. машин в год, на втором - 120 тыс. На площадях СП планируются к производству по полному технологическому циклу кроссоверы Geely Atlas NL3, NL4 и седан FE3.