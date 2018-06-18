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"Заказы расписаны уже на август". Глава Минрома рассказал о прорыве "БелДжи"

19.06.2018 11:36 — Разное | UDF  
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Виталий Вовк
Даже банки не ожидали такого ажиотажного спроса на белорусско-китайские автомобили, сказал Виталий Вовк.

В эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА, министр промышленности Виталий Вовк ответил на вопрос: когда локализация на предприятии составит запланированные 50%.

"Мы уже практически достигли этой цели", - отметил министр, отвечая на вопрос, когда локализация на предприятии составит запланированные 50%.

Чиновник сказал, что в апреле были организованы два совместных с холдингом БАТЭ предприятия: по производству сидений и по производству автомобильных радиаторов. В ближайшее время они должны начать работу. "С запуском завода мы открыли новую эру развития промышленного комплекса Беларуси - легковое автомобилестроение. Продукт стране понравился. Сегодня новая система поддержки продаж заработала, и даже сами банки не ожидали такого спроса на продукт. Уже на некоторые модели заказы расписаны, расписан весь август. Мы еще на тысячу в месяц не вышли, но уже более 900 авто в месяц делаем. Задача до конца года приблизиться к 2 тыс.", - резюмировал министр.

Белорусско-китайское СЗАО "БЕЛДЖИ", выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013-го на предприятии был собран первый автомобиль. Между Борисовом и Жодино открыт завод мелкоузловой сборки комплектов автомобиля полного цикла. Проектная мощность на первом этапе составит 60 тыс. машин в год, на втором - 120 тыс. На площадях СП планируются к производству по полному технологическому циклу кроссоверы Geely Atlas NL3, NL4 и седан FE3.

 
 
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Даже банки не ожидали такого ажиотажного спроса на белорусско-китайские автомобили, сказал Виталий Вовк.
 
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