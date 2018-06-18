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Работу "вертикальщиков" оценят по количеству трудоустроенных

19.06.2018 11:25 — Разное | UDF  
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Оценивать эффективность работы местных властей теперь будут в том числе и по показателям трудоустроенного населения на новые рабочие места.

Такую меру предлагает правительство в рамках содействия занятости населения. Соответствующее решение закреплено постановлениемСовмина от 15 июня 2018 года №458, передает sputnik.by.

Документом также внесено соответствующее дополнение в постановление правительства от 26 февраля 2018 г. №154 "Об определении прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2018 год".

Совмин рекомендовал облисполкомам утвердить ключевые показатели для оценки эффективности работы руководителей райисполкомов и горисполкомов — поквартальные значения показателей по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места. Они были установлены декретом о "тунеядцах".

В соответствии с прогнозными показателями в 2018 году в Беларуси нужно трудоустроить 70 тысяч человек.

Официальная статистика констатирует, что уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 0,5%. Однако реальная безработица в стране как минимум в 10 раз выше!

 
 
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Оценивать эффективность работы местных властей теперь будут в том числе и по показателям трудоустроенного населения на новые рабочие места.
 
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