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Три правды о зарплатах белорусов
Любопытная фотография гуляет сейчас на просторах байнета. Неизвестный от руки исправил объявление с приглашением водителей на постоянную работу в «Могилевоблавтотранс».
Фото: Руслан Орленко, vk.com/my.mogilev
Вообще его исправления на объявлении больше похожи на крик души. Суммы зарплат переправлены на значительно более скромные цифры, есть также некоторые малоприятные подробности из жизни предприятия: удержания за перерасход топлива, нехватка запчастей.
«Психанул», «Горькая правда жизни», «Хоть кто-то правду написал», комментируют могилевчане на сайте
И это действительно очень похоже на правду. И сами цифры, и то, насколько реальные заработки отличаются от декларируемых. Белорусы как-то уже привыкли к тому, что в нашей стране на одной и той же должности можно «получать» сразу три вида зарплат.
Одну, самую большую и заманчивую, они имеют согласно данным Белстата. Тут у них вообще все в шоколаде.
Вторую зарплату, чуть поменьше, белорусам предлагают в объявлениях о работе, вроде той, что разметил «Могилевоблавтотранс».
Ну а третью, самую маленькую и неказистую, им выдают на руки в день получки. Причем разница между первой, второй и третьей бывает настолько колоссальная, что зачастую может поставить в тупик несведущего человека.
Ах да, есть еще четвертый вид зарплат. Провозглашенная президентом 1000 рублей. Проблема только в том, что жить и кормить свою семью белорусам приходится на заработок, который не фигурирует ни в одном официальном заявлении.
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Любопытная фотография гуляет сейчас на просторах байнета.
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