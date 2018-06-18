Три правды о зарплатах белорусов

Любопытная фотография гуляет сейчас на просторах байнета. Неизвестный от руки исправил объявление с приглашением водителей на постоянную работу в «Могилевоблавтотранс».



Причем, судя по тому, как он это сделал, о ситуации на предприятии человек знает не понаслышке, и точно не входит в число тех вандалов, которые оставляют неприличные надписи на стенах или пририсовывают на портретах усы.









Фото: Руслан Орленко, vk.com/my.mogilev

Вообще его исправления на объявлении больше похожи на крик души. Суммы зарплат переправлены на значительно более скромные цифры, есть также некоторые малоприятные подробности из жизни предприятия: удержания за перерасход топлива, нехватка запчастей.комментируют могилевчане на сайтеИ это действительно очень похоже на правду. И сами цифры, и то, насколько реальные заработки отличаются от декларируемых. Белорусы как-то уже привыкли к тому, что в нашей стране на одной и той же должности можно «получать» сразу три вида зарплат.Одну, самую большую и заманчивую, они имеют согласно данным Белстата. Тут у них вообще все в шоколаде.Вторую зарплату, чуть поменьше, белорусам предлагают в объявлениях о работе, вроде той, что разметил «Могилевоблавтотранс».Ну а третью, самую маленькую и неказистую, им выдают на руки в день получки. Причем разница между первой, второй и третьей бывает настолько колоссальная, что зачастую может поставить в тупик несведущего человека.Ах да, есть еще четвертый вид зарплат. Провозглашенная президентом 1000 рублей. Проблема только в том, что жить и кормить свою семью белорусам приходится на заработок, который не фигурирует ни в одном официальном заявлении.