Суд вынес приговор замдиректора психоневрологического дома-интерната в Острошицком городке

Замруководителя назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, и выполнением юридически значимых действий на 5 лет.





Напомним, основанием для возбуждения уголовного дела стало задержание должностного лица после получения им взятки на рабочем месте. Тогда заместитель директора получил от представителя коммерческого предприятия взятку в сумме 150 белорусских рублей за благоприятное решение вопроса о признании данного поставщика товарно-материальных ценностей для нужд дома-интерната победителем в проводимых государственных закупках.





Приговор в законную силу не вступил.









Государственное учреждение «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» располагается в Острошицком городке. Интернат был открыт 1 декабря 2004 года и предназначен для постоянного проживания престарелых граждан и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию, признанных недееспособными и нуждающимися в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.