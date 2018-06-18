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Навальный объявил всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы

19.06.2018 11:07 — Разное | Партизан  
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Интернет-петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали около 2 млн россиян

Российский оАлексей Навальный анонсировал проведение протестных акций в России против пенсионной реформы. По его словам, акции пройдут 1 июля, заявки на согласование поданы в 20 городах.

«Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем», - написал Навальный у себя в Instagram.

По его словам, сейчас заявки поданы в городах, где не проходит чемпионат мира по футболу и где действует стандартный порядок подачи уведомлений. Среди городов, где планируются акции протеста, - Новосибирск, Белгород, Красноярск, Краснодар, Томск, Мурманск, Новокузнецк.

«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам все равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», - цитируют Навального Ведомости


Напомним, правительство РФ 14 июня предложило повысить в стране пенсионный возраст. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Он предусматривает, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с 2019 г. и в итоге достигнет 65 лет для мужчин (сейчас - 60 лет) к 2028 г. и 63 лет для женщин (сейчас - 55) к 2034 г. 

Вместе с тем власти обеспокоены возможными протестами населения из-за повышения пенсионного возраста. Не исключено, что если реакция будет резко негативная, то законопроект смягчат.

Тем временем Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России уже начало в интернете собирать подписи против повышения пенсионного возраста. Петиция, размещенная на сайте Change.org, на момент публикации набрала уже около2 млн подписей. 

В петиции говорится, что для повышения пенсионного возраста в России нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем. 

«По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», - говорится в петиции.

 
 
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Интернет-петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали около 2 млн россиян
 
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