Навальный объявил всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы

Российский оАлексей Навальный анонсировал проведение протестных акций в России против пенсионной реформы. По его словам, акции пройдут 1 июля, заявки на согласование поданы в 20 городах.





«Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем», - написал Навальный у себя в Instagram.





По его словам, сейчас заявки поданы в городах, где не проходит чемпионат мира по футболу и где действует стандартный порядок подачи уведомлений. Среди городов, где планируются акции протеста, - Новосибирск, Белгород, Красноярск, Краснодар, Томск, Мурманск, Новокузнецк.



