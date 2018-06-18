Гомельчанин повесился в подвале школы

belkagomel.by Рабочий по комплексной уборке здания найден повешенным в подвальном помещении, передает





По одной из версий, 61-летний мужчина наложил на себя руки в конце рабочего дня. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть.





Что заставило мужчину пойти на крайний шаг, неизвестно. Предсмертной записки он не оставил.