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Мингорисполком планирует объявить конкурс на проект реконструкции Музыкального театра
Конкурс на разработку проекта реконструкции Белорусского государственного академического музыкального театра планируют провести городские власти. Об этом агентству «
Напомним, упомянутый театр нуждается в реконструкции в связи с нехваткой репетиционных и производственных помещений, а также необходимостью обновления инженерных сетей и технологического оборудования, которое не менялось с момента возведения здания в 1981 году. Несколько лет назад было решено разработать проект и приступить к реконструкции, однако задача оказалась сложнее, чем предполагали. Проблемой, сковывающей действия проектировщиков, стала как ограниченность прилегающей территории, так и сложная форма существующего здания. Сочетать привычный облик театра, уже ставшего классическим для горожан, с новыми пристройками оказалось очень непросто. Разные предлагаемые варианты воспринимались неоднозначно и коллегами по цеху, и городскими властями и расценивались как не самые лучшие.
— Поскольку предыдущие варианты проекта неоднократно рассматривались и нуждались в доработке, было принято решение организовать конкурс на концепцию реконструкции объекта, чтобы увидеть предложения других архитекторов, иные возможные эскизы. Это позволит выбрать лучший вариант как внешне, так и функционально, — уточнил Римашевский. — Сейчас готовится проект решения Мингорисполкома с условиями проведения данного конкурса.
Городские власти рассчитывают, что их предложение будет интересно архитектурному сообществу, а сам конкурс окажется результативным.
Первые предварительные проработки реконструкции театра выполнила еще в 2013 году архитектор Оксана Ткачук, по проекту которой и был построен театр музкомедии. Тогда предлагалось слева от центрального входа сделать четырехэтажную пристройку, где разместятся дополнительные служебные и репетиционные помещения, малая сцена.
В 2017-м на суд архитектурно-градостроительного совета при главном архитекторе столицы несколько раз были вынесены эскизы, подготовленные специалистами одного из минских проектных институтов. Архитекторы формировали пристройки с разных сторон театра, пытались минимально выйти за существующие стены, но при этом существенно увеличить площадь здания. За счет организации балкона увеличивалась вместимость основного зала, появлялись малый зал, музыкальный салон с кафе-баром, новое фойе. На пристраиваемых площадях планировалось разместить дополнительные репетиционные помещения, технические службы, которые сегодня разбросаны по городу. К радикальным переменам относилась и организация главного входа в театр со стороны площади Богушевича.
Предложенный в одном из первых вариантов облик музыкального со стеклянными пристройками не получил одобрения совета. Эксперты были единодушны: такой фасад разрушает существующую композицию, делает здание похожим на офис, а не на театр. Уходит величественность храма Мельпомены. Поэтому разработчикам проекта рекомендовали поискать другие подходы и провести внутренний конкурс на эскизное решение. Следующий вариант, представленный на совет, сочли шагом вперед, но все же посоветовали авторам продолжить поиски образного решения обновления здания.
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Сейчас готовится проект решения Мингорисполкома на этот счет.
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