ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорисполком планирует объявить конкурс на проект реконструкции Музыкального театра

19.06.2018 11:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Конкурс на разработку проекта реконструкции Белорусского государственного академического музыкального театра планируют провести городские власти. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.


Фото: NOSTRADAMVS в Живом Журнале

Напомним, упомянутый театр нуждается в реконструкции в связи с нехваткой репетиционных и производственных помещений, а также необходимостью обновления инженерных сетей и технологического оборудования, которое не менялось с момента возведения здания в 1981 году. Несколько лет назад было решено разработать проект и приступить к реконструкции, однако задача оказалась сложнее, чем предполагали. Проблемой, сковывающей действия проектировщиков, стала как ограниченность прилегающей территории, так и сложная форма существующего здания. Сочетать привычный облик театра, уже ставшего классическим для горожан, с новыми пристройками оказалось очень непросто. Разные предлагаемые варианты воспринимались неоднозначно и коллегами по цеху, и городскими властями и расценивались как не самые лучшие.

— Поскольку предыдущие варианты проекта неоднократно рассматривались и нуждались в доработке, было принято решение организовать конкурс на концепцию реконструкции объекта, чтобы увидеть предложения других архитекторов, иные возможные эскизы. Это позволит выбрать лучший вариант как внешне, так и функционально, — уточнил Римашевский. — Сейчас готовится проект решения Мингорисполкома с условиями проведения данного конкурса.

Городские власти рассчитывают, что их предложение будет интересно архитектурному сообществу, а сам конкурс окажется результативным.

Первые предварительные проработки реконструкции театра выполнила еще в 2013 году архитектор Оксана Ткачук, по проекту которой и был построен театр музкомедии. Тогда предлагалось слева от центрального входа сделать четырехэтажную пристройку, где разместятся дополнительные служебные и репетиционные помещения, малая сцена.

В 2017-м на суд архитектурно-градостроительного совета при главном архитекторе столицы несколько раз были вынесены эскизы, подготовленные специалистами одного из минских проектных институтов. Архитекторы формировали пристройки с разных сторон театра, пытались минимально выйти за существующие стены, но при этом существенно увеличить площадь здания. За счет организации балкона увеличивалась вместимость основного зала, появлялись малый зал, музыкальный салон с кафе-баром, новое фойе. На пристраиваемых площадях планировалось разместить дополнительные репетиционные помещения, технические службы, которые сегодня разбросаны по городу. К радикальным переменам относилась и организация главного входа в театр со стороны площади Богушевича.

Предложенный в одном из первых вариантов облик музыкального со стеклянными пристройками не получил одобрения совета. Эксперты были единодушны: такой фасад разрушает существующую композицию, делает здание похожим на офис, а не на театр. Уходит величественность храма Мельпомены. Поэтому разработчикам проекта рекомендовали поискать другие подходы и провести внутренний конкурс на эскизное решение. Следующий вариант, представленный на совет, сочли шагом вперед, но все же посоветовали авторам продолжить поиски образного решения обновления здания.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас готовится проект решения Мингорисполкома на этот счет.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Ситуацию на Корейском полуострове и итоги сингапурского саммита Ким Чен Ын обсудит с руководством Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика