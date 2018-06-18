Треуголку Наполеона купили на аукционе за 350 тысяч евро во Франции

После поражения французских войск при Ватерлоо головной убор нашёл капитан голландских драгунов.

Конечно, цена этого лота далеко не рекордная. Четыре года назад за одну из треуголок императора южнокорейская компания заплатила почти полтора миллиона евро. Всего за время правления, Наполеон сменил около 120 головных уборов. Но только 19 из них не вызывают у специалистов сомнений в подлинности.