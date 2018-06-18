На Эвересте скопились тонны мусора и экскрементов

За полвека восхождений туристы оставили на склонах Эвереста тонны мусора — пластика и экскрементов, которые могут лежать там вечно — и портить самые захватывающие на планете виды. Об этом пишет издание « Популярная механика » со ссылкой на сообщение AFP .



Изображение: ilker ender / wikipedia.org

На самой высокой горе в мире — самая высокая в мире свалка мусора. Туристы-альпинисты поднимаются к вершине каждый год по нескольку сотен, и почти все ведут себя крайне несознательно — оставляют мусор, который в горах, в отличие от равнин, никуда сам по себе не девается. В холоде и разреженном воздухе высокогорья органика не разлагается, не говоря уже о пластике и других материалах, которые вообще будут лежать там вечно.

С тех пор, как на Эверест забрался в 1953 году сэр Эдмунд Хиллари, там побывало еще четыре с небольшим тысячи европейцев. Не все возвращаются с Эвереста, но тела невернувшихся, навсегда распластанные в труднодоступных частях горы — это еще не самое страшное; в конце концов, там, куда падают сорвавшиеся, почти никто не ходит. А вот мусор остается в общедоступных местах. Это палатки, сломанные альпинистские инструменты, канистры из-под топлива и экскременты.

И Тибет, и Непал пытаются бороться с мусором — и поощрять туристов, которые приносят вниз не меньше того, что унесли наверх. Тибет берет по 100 долларов за килограмм, оставленный на горе, власти Непала собирают депозит — 4 тысячи долларов с команды. Его возвращают, если каждый член группы приносит вниз как минимум 8 кг мусора. В результате туристы, шедшие с непальской стороны, принесли с горы уже 25 тонн мусора и 15 тонн экскрементов, но это только небольшая часть того, что лежит на склонах. Для многих депозит слишком мал: что такое четыре тысячи долларов, когда ты выложил сто тысяч за восхождение.

Понемногу очищением горы занимаются местные жители; каждый год шерпы одних только экскрементов приносят почти 12 тонн. «Добычу» сбрасывают в канализационную систему одной из окрестных деревень; весной все это льется по склону вниз.

Есть международный проект Mount Everest Biogas, создатели которого работают над системой переработки биологических отходов в метан, помочь ему можно, отправив деньги . Китайцы запустили свою миссию — Everest cleanup, и с апреля по июнь этого года собрали 8,5 тонн мусора. Неплохо было бы, конечно, просто перестать мусорить — но даже для людей, которые решились покорить самую высокую в мире гору, убрать за собой — непосильная задача.