ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно прохожий спас выпавшего из окна юношу

19.06.2018 12:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно нетрезвый парень уснул на подоконнике и выпал из окна. К счастью, трагедию предотвратил случайный прохожий, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель деревни Лойки 1994 года рождения приехал в Гродно в гости к знакомому. В квартире многоэтажки по улице Лиможа они выпивали, а потом легли спать. Ближе к утру молодому человеку стало жарко. Он открыл окно, лёг на подоконник и облокотился о боковую стенку. Спящий юноша потерял равновесие и начал наклоняться в сторону открытого оконного проёма.

Прохожий, который заметил, что из окна третьего этажа кто-то вот-вот выпадет, позвонил в милицию. В это время парень вывалился из окна. Мужчина не растерялся и бросился его ловить. Прохожему удалось изменить траекторию полёта, ведь прямо под окном из земли торчала арматура.

А после юноша как ни в чём не бывало встал, сказал, что с ним всё в порядке, и намеревался вернуться в квартиру. Правда, прохожий не дал ему уйти, а вызвал скорую помощь. У пострадавшего диагностирован ушиб позвоночника. 

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​В Гродно нетрезвый парень уснул на подоконнике и выпал из окна. К счастью, трагедию предотвратил случайный прохожий, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Эвересте скопились тонны мусора и экскрементов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика