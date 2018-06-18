В Гродно прохожий спас выпавшего из окна юношу

В Гродно нетрезвый парень уснул на подоконнике и выпал из окна. К счастью, трагедию предотвратил случайный прохожий, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель деревни Лойки 1994 года рождения приехал в Гродно в гости к знакомому. В квартире многоэтажки по улице Лиможа они выпивали, а потом легли спать. Ближе к утру молодому человеку стало жарко. Он открыл окно, лёг на подоконник и облокотился о боковую стенку. Спящий юноша потерял равновесие и начал наклоняться в сторону открытого оконного проёма.

Прохожий, который заметил, что из окна третьего этажа кто-то вот-вот выпадет, позвонил в милицию. В это время парень вывалился из окна. Мужчина не растерялся и бросился его ловить. Прохожему удалось изменить траекторию полёта, ведь прямо под окном из земли торчала арматура.

А после юноша как ни в чём не бывало встал, сказал, что с ним всё в порядке, и намеревался вернуться в квартиру. Правда, прохожий не дал ему уйти, а вызвал скорую помощь. У пострадавшего диагностирован ушиб позвоночника.