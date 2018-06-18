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«Здоровое сердце – залог успеха!»

19.06.2018 11:44 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Уважаемые жители Ганцевщины!

22 июня 2018 года, в пятницу, с 9.00 до 14.00 на базе ГУО «Ганцевичский районный центр детского и юношеского творчества» по адресу г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 25 пройдет акция в рамках профилактического проекта «Здоровое сердце – залог успеха!» с участием областных специалистов ГУ «Брестский ОЦГЭиОЗ», УЗ «Барановичская ЦП», УЗ «Барановичский межрайонный наркологический диспансер».

В рамках акции будут проводиться следующие мероприятия: измерение и обучение навыкам измерения АД, определение уровня глюкозы в крови (натощак) с 10.00 до 13.00, консультации врачами: онкологом, кардиологом, окулистом, отоларингологом, наркологом, эндокринологом, терапевтом, УЗИ-диагностика щитовидной железы и сердца. А так же будут осуществляться консультации по здоровому образу жизни, определение индекса массы тела, показ информационно-просветительских материалов по вопросам профилактики курения и потребления алкоголя, формирования здорового образа жизни, проведение анкетного опроса, распространение информационно-образовательных материалов.

Получить полную консультацию по вопросам проведения акции можно по тел. 2-14-24 или в ГУ «Ганцевичский райЦГиЭ» по адресу: ул. Матросова, 62.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции!!!

 
 
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Уважаемые жители Ганцевщины! 22 июня 2018 года, в пятницу, с 9.00 до 14.00 на базе ГУО «Ганцевичский районный центр детского
 
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