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На вопросы ответит председатель суда

19.06.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)  
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      В четверг, 21 июня, "прямую линию" с жителями района проведёт председатель суда Бешенковичского района Н. Н. Рощина. Задать интересующие вас вопросы Наталье Николаевне можно будет с 11 до 12 часов по телефону 4-14-37.
 
 
 
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      В четверг, 21 июня, "прямую линию" с жителями района проведёт председатель суда Бешенковичского района Н. Н. Рощина. Задать интересующие вас...
 
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