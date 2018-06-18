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На вопросы ответит председатель суда
19.06.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)
В четверг, 21 июня, "прямую линию" с жителями района проведёт председатель суда Бешенковичского района Н. Н. Рощина. Задать интересующие вас вопросы Наталье Николаевне можно будет с 11 до 12 часов по телефону 4-14-37.
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В четверг, 21 июня, "прямую линию" с жителями района проведёт председатель суда Бешенковичского района Н. Н. Рощина. Задать интересующие вас...
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