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Личный прием лоевчан проведет заместитель председателя Гомельского областного суда
19.06.2018 — Разное | Лоевский край
28 июня с 11.00 до 13.00 в суде Лоевского района (ул. Ленина, д.1, кабинет председателя суда) проводит личный прием граждан заместитель председателя Гомельского областного суда Николай Валентинович МАРАТАЕВ.
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28 июня с 11.00 до 13.00 в суде Лоевского района (ул. Ленина, д.1, кабинет председателя суда) проводит личный прием граждан заместитель председателя Гомельского...
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