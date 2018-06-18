Кольцевая на Майском Посаде. Сегодня начнётся укладка асфальта (фото)



Вид на строящуюся дорожную развязку по состоянию на прошлую неделю. Фото: Алесь Достанко

Дорожная развязка на перекрёстках улиц Виленская, Тутаринова, Солигорская обрела явные очертания и уже понятно, как там будет организовано движение.

Сегодня строители планируют начать укладку асфальта.

Как писал «Кур'ер» ранее , строители планируют завершить работы ко Дню Независимости (3 июля). Если всё удастся, то к этой дате будет открыто движение транспорта уже по-новому. Фото: Алесь Достанко Фото: С.А. Фото: С.А. Ранее «Кур'ер» рассказывал , что «кольцевую» планировалось сделать ещё в прошлом году, но строительство объекта разворачивалось слишком медленно. 7 сентября 2017 года подрядчик получил разрешение «Госстройэкспертизы» на проведение работ, но сами работы так и не начались. На стройплощадке стояли только вагончики.

Управление капитального строительства Слуцкого района расторгло договор с прежним подрядчиком — солигорским Стройтрестом № 3 Ордена Октябрьской революции — из-за того, что предприятие не справилось с поставленными задачами. И строительством занялся слуцкий «Дорстройсервис» — работы начались 23 мая. На кольцевой развязке сделают пешеходные дорожки, систему дождевого водоотвода.