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Кольцевая на Майском Посаде. Сегодня начнётся укладка асфальта (фото)
19.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Дорожная развязка на перекрёстках улиц Виленская, Тутаринова, Солигорская обрела явные очертания и уже понятно, как там будет организовано движение.
Сегодня строители планируют начать укладку асфальта.
Как писал «Кур'ер»
Управление капитального строительства Слуцкого района расторгло договор с прежним подрядчиком — солигорским Стройтрестом № 3 Ордена Октябрьской революции — из-за того, что предприятие не справилось с поставленными задачами. И строительством занялся слуцкий «Дорстройсервис» — работы
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Вид на строящуюся дорожную развязку по состоянию на прошлую неделю. Фото: Алесь Достанко Самое важное Кольцевая на Майском Посаде....
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