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Итоги проекта «Выпускной Слуцк». Какой класс выиграл пиццы и футболки
19.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Спасибо всем, кто принимал участие и не остался равнодушным. После подсчёта всех купонов, определился победитель: выпускной класс Слуцкой гимназии № 1 — 11 «В».
Представитель класса может забрать подарочный сертификат на 10 пицц и футболки от «Кур'ера», предварительно позвонив по телефонам (8 1 795) 3 17 17 и (8029) 352 09 04 до 30 июня. Газета «Кур'ер» и партнёр конкурса
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11 «В» класс гимназии №1, выпуск 2018 года. Фото: Екатерина Михайлова Самое важное Кольцевая на Майском Посаде. Сегодня начнётся...
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