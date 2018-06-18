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Итоги проекта «Выпускной Слуцк». Какой класс выиграл пиццы и футболки

19.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Итоги проекта &laquo;Выпускной Слуцк&raquo;. Какой класс выиграл пиццы и&nbsp;футболки
11 «В» класс гимназии №1, выпуск 2018 года. Фото: Екатерина Михайлова
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    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

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    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Спасибо всем, кто принимал участие и не остался равнодушным. После подсчёта всех купонов, определился победитель: выпускной класс Слуцкой гимназии № 1 — 11 «В».

Представитель класса может забрать подарочный сертификат на 10 пицц и футболки от «Кур'ера», предварительно позвонив по телефонам (8 1 795) 3 17 17 и (8029) 352 09 04 до 30 июня. Газета «Кур'ер» и партнёр конкурса кафе «Завалинка» и благодарят всех за участие.

 
Теги: Гомель
 
 
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11 «В» класс гимназии №1, выпуск 2018 года. Фото: Екатерина Михайлова Самое важное Кольцевая на Майском Посаде. Сегодня начнётся...
 
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