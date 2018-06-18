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Школьник пострадал от удара током в Городокском районе
ЧП произошло вечером 17 июня. Подросток забрался на линию электропередачи, откуда собирался сделать сальто.
На высоте 4-5 метров он получил удар током и упал на землю. Друзья помогли ему вернуться домой. Скорую вызвала мать пострадавшего ребёнка. Школьник с термическим ожогом 2-3 степени находится в реанимации в больнице.
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ЧП произошло вечером 17 июня. Подросток забрался на линию электропередачи, откуда собирался сделать сальто.
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