Школьник пострадал от удара током в Городокском районе

ЧП произошло вечером 17 июня. Подросток забрался на линию электропередачи, откуда собирался сделать сальто.

На высоте 4-5 метров он получил удар током и упал на землю. Друзья помогли ему вернуться домой. Скорую вызвала мать пострадавшего ребёнка. Школьник с термическим ожогом 2-3 степени находится в реанимации в больнице.