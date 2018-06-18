«Много раз читала на вашем портале высказывания чиновников, мол, молодежь нынче мобильная, она не хочет привязываться к месту и рада арендовать жилье, — говорит Елена. — Так вот, я могу рассказать, как это — больше 10 лет снимать квартиры. Поверьте, не хотят свою квартиру только те, кто вообще не хочет будущего в этой стране».

Елена и Светлана — подруги, окончили разные вузы в 2008-м.

— Я из райцентра, в Минске осталась после учебы потому, что по моей специальности на родине не было мест, а в Минске можно было даже перебирать, — говорит Елена. — Кроме того, мне некуда и не к кому было возвращаться — отец еще до моего поступления работал на стройках в России и там обзавелся новой семьей. Мама второй раз вышла замуж, они с отчимом купили дом, но — это не мой дом.

— У меня на момент окончания вуза была квартира в Гродно, осталась в наследство от бабушки, но я просто не хотела возвращаться в свой город, — уточняет Светлана. — Хотела работать в сфере туризма и очень быстро нашла работу тут. Минчан успокою: льготами мы с Леной не воспользовалась, наоборот, имеющие излишки жилья минчане на нас заработали.

Подруги рассказывают, что до последнего жили в общежитии, пока не пришла комендант выселять. Поначалу зарплаты у девушек были настолько маленькие (все-таки специалисты без опыта), что с трудом наскребли денег на страшную «однушку» в Заводском районе. В этой квартире незадолго до того умерла владелица, наследники просто вынесли все, что посчитали ценным для себя, и тут же сдали квартиру.



Фото: Александр Васюкович

— Мы все вымыли, выдраили. Жили там полтора года. За это время доходы выросли, и мы смогли наконец снять «двушку» недалеко от метро «Пушкинская». Там жили год. Хозяйка считала себя интеллигентным человеком и стеснялась сказать нам, что хочет за квартиру больше. Просто попросила освободить квартиру в течение двух недель. Переклеила там обои и сдала в полтора раза дороже — так получилось, что нашим знакомым. А переезд — такая головная боль и такие траты… — возмущается, вспоминая эту историю, Елена. — Мы переселились в двухкомнатную квартиру недалеко от метро «Спортивная». Нашли ее по объявлению на столбе.

Девушки говорят, что в совместной аренде квартиры, если вы в хороших отношениях, — только плюсы.



Фото носит иллюстративный характер

— У нас чудесный тандем, — говорит Светлана. — Я обожаю готовить, а готовить для себя скучно — так что «кулинарю» на двоих, на базовые продукты просто скидываемся. Лена — фанат и виртуоз уборки. Она может каждый месяц мыть окна… На моющие тоже скидываемся.

— Меня уборка успокаивает, — смеется Елена. — И выгоднее снимать квартиру на двоих. Нормальную «трешку» можно снять за 350 плюс коммунальные, а две приличные «однушки» — по 230−250 в среднем, плюс коммуналка. Экономия есть, по 50 долларов в месяц — это 600 в год, на такую сумму можно, добавив отпускные, скататься в хорошую и теплую страну.

На личную жизнь негативно совместное проживание не влияло. Комнаты отдельные, а взрослые люди всегда договорятся.

— Да, я даже два года замужем побыла. Семья не получилась, развелись «бескровно», общие кредиты погасили, — улыбается Светлана. — Развод никак не был связан с отсутствием жилья или с тем, что все жили в одной квартире. Со вторым мужем мы начали встречаться, когда формат жизни был прежний: арендная квартира — на нас с Леной. Он, кстати, минчанин, жил с родителями. Но у меня не было даже мысли переехать на территорию свекрови.

— У метро «Спортивная» мы снимали квартиру у семейства, которое в 2009—2010-м хорошо крутилось, — все получили льготные кредиты и построили отдельные новые квартиры. Эта оказалась просто лишней. Мы договорились, что переклеим обои, подправим кухню и будем дальше платить 280 долларов. Но в середине 2011-го валюта исчезла. На черном рынке ее цена была втрое выше. А хозяин требовал только в валюте, только те же 280 долларов. В общем, мы нашли квартиру за 200 по курсу черного рынка в белорусских рублях в доме на Калиновского. Потом снимали в районе универсама «Рига». Последняя квартира — на Волгоградской, «трешка». По комнате — мне с моим будущим мужем, Свете с мужем и одна — общая. Там прожили до того времени, пока Света с супругом не решили уехать навсегда в Канаду, а мы с мужем не построили свою «двушку», — говорит Елена.

— Муж в Канаде обживается, я уезжаю к нему в августе, — кивает Светлана. — Там первое время тоже будет съемное жилье, но сразу с договором на 5 лет. Присылал фото по вайберу — белая квартира с большими окнами в небольшом городке.

— И мы с мужем еще думали: влазить в стройку или уезжать? Долевка — это отдать все, что мы накопили, влезть в кредит и получить в итоге «двушку» в Сухарево, — констатирует Елена. — Полжизни работать на квартиру в Сухарево можно только, если хочешь жить в этой стране. Мы не слишком хотели, но выяснили, что будем родителями, — и сорваться с места у нас не получилось.

Что напрягает в съемном жилье? У нас нет профессиональных арендодателей. Хозяева непредсказуемы. Однажды нам выставили сроки — съехать за неделю. Мы не успели найти что-то подходящее, хозяйка приехала с двумя сыновьями, сменила замки, а наши вещи выставила в коридор. И плевать она хотела на договор. Был хозяин, который приходил раз в месяц с инспекцией. И выносил мозг: вон в шкафу дверка расшаталась, вы виноваты, а не то что шкаф из ДСП и ему 40 лет. Плитка в ванной единым пластом отходит и может рухнуть! Это вы виноваты, она ж 30 лет держалась, пока вы не вселились… Была бабка, которая сообщила: а мне сказали, что я вам сильно дешево сдаю. Со следующего месяца оплата на 100 долларов выше. Был мужик, который сдал «двушку», а потом пришел с чемоданом — мол, я тут в одной комнате поживу, буквально месяц, пока жена успокоится. Сменили за 10 лет 13 квартир. Каждый переезд — как пожар. Мы еще нестарые, но, поверьте, никто из молодых не хочет так жить. И чиновники, которые говорят, что молодые не покупают жилье, потому что хотят быть мобильными, лгут. Не покупают, потому что не могут себе этого позволить. А наша дикая аренда (а другой в стране не будет еще лет двадцать) никого не может устраивать. Проверили это на своем опыте.