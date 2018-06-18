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Немецкие врачи о состоянии Вероники Шиболович: есть надежда, что костный мозг восстановится

19.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Немецкие врачи о состоянии Вероники Шиболович: есть надежда, что костный мозг восстановится

Обнадёживающие новости о состоянии страдающей острым лейкозом Вероники Шиболович сообщили родственники. 

— На данный момент Вероника вернулась домой после двух месяцев лечения в Германии. Проходит лечение в Боровлянах на дневном стационаре, особенно тяжёлая химия по пятницам. Лечение плановое по протоколу весь план лечения составляет два года. Вот первый и тяжёлый год лечения прошёл и с надеждой и хорошими прогнозами -  Вероника будет лечится ещё один годсообщается в группе помощи девушке Вконтакте.

Состояние Вероники - это стабильная ремиссия, организм сам хорошо справляется с болезнью. Когда мы говорим "сам" - это значит, что организм хорошо справился с болезнью в сумме с тяжёлой химиотерапией, дорогостоящими лекарствами, витаминами, строгим режимом и заботой.

В время пребывания Вероники на лечении в Германии, проводилось то же плановое лечение, что и в Беларуси. По-мимо этого вёлся поиск донора, был найден донор с соответствием костного мозга 8 из 10, но пересадка от такого донора производится только в экстренных случаях. Сейчас немецкие врачи после многочисленных анализов и пункций дали вероятность 60-70% того, что костный мозг Вероники заработает самостоятельно.

Ещё были найдены два варианта пересадки от детской пуповины, но такая пересадка является более опасной и более дорогостоящей - от 350 000 евро. После долгих решений с немецкими врачами варианты донора 8/10 и варианты детской пуповины, были оставлены как альтернативные при экстренной необходимости.

На данный момент донор подходящий на 10/10 не найден. Но как уже писалось выше, сейчас шансы Вероники на то, что её костный мозг заработает сам выше, нежели пересадка от доноров с показателями ниже, чем 9/10.

Немецкие врачи серьёзно и кропотливо занимались вопросом лечения Вероники, обсуждалось очень много различных вариантов лечения, брали анализы на типирование и от мамы (подходит не более, чем на 10%) и от отца (подходит на 50%), даже думали экстренно вызывать отца на трансплантацию. Но также были сделаны более сложные и глубокие генетические анализы, которые показали, что генетически Вероника не склонна к онкологии, а это очень обнадёживает и даёт надежду на самостоятельное излечение её костного мозга, без пересадки. Но немецкие, как и израильские, как и белорусские врачи продолжают искать донора подходящего на 10/10, так пересадка от такого донора даёт шансы полного излечения выше, чем на 90%.

Семья Вероники и близкие люди знали новости о Веронике. Широкой общественности не торопились освящать, так как хотели, чтобы немецкие врачи пришли к окончательному решению в вопросах лечения, так как (писали выше) было предложено 5 альтернативных вариантов. Также хотели успешно вернуться домой, возобновить плановое лечение. Обустроить новый быт Вероники, увидеть, что её состояние стабильно и нормально - и потом уже освещать новости.

Надеюсь, вы все поймёте, как важна осторожность и тактичность в таких вопросах, ведь каждый новый день для Вероники - это борьба. Особенно волнительны были дни, когда Вероника простудилась в Германии и температура держалась 10 дней. И родные Вероники не хотят давать поспешных комментариев, когда ещё даже сами врачи не пришли к единому мнению.

— Далее мы будем освящать новости о самочувствии Вероники раз в неделю-две. Будем сообщать чащи в случае срочных новостей, как и делалось ранее.

Спасибо всем за поддержку, за заботу, за помощь. За то, что не оставляете Веронику. Отдельное спасибо за понимание и поддержку от родителей Вероники! Вероника передаёт вам всем приветы и очень ждёт, когда уже сможет видеться со всеми!

Вы можете тоже передать ей привет в комментариях и написать тёплые слова, она всё читает и будет очень благодарна вам. А, главное, она воодушевится!

 
Теги: Новости
 
 
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На данный момент Вероника вернулась домой после двух месяцев лечения в Германии, проходит лечение в Боровлянах на дневном стационаре.
 
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