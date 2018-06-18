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Жлобинчане, зажжём свечи памяти вместе

19.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинчане, зажжём свечи памяти вместе

Минуло 77 лет с трагической для нашего народа даты – 22 июня 1941 года, начала Великой Отечественной…

В войну Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Погибли, пропали без вести 11 тысяч мирных жителей Жлобинщины, свыше 7 тысяч погибли на фронтах и в партизанских отрядах, 2 тысячи не вернулись с каторжных работ... Но до сих пор не меркнет память поколений, как Вечный огонь, зажжённый у памятников и обелисков страны.

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны жлобинчане в честь наших земляков и всех воиновосвободителей возложат венки и цветы, а также зажгут свечи на Братском кладбище. Здесь 22 июня с 10.00 до 12.00 пройдёт районная акция «Зажги свечу памяти».

Любой желающий, и дети, и взрослые, может принять участие в мероприятии и прийти сюда с лампадой, оставить её у братских могил, чтобы выразить скорбь и почтить память погибших, ещё раз вспомнить об их подвигах и доблести, смелости и мужестве…

Зажжём свечи памяти вместе!

Т. ДОРОФЕЕВА.

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Минуло 77 лет с трагической для нашего народа даты – 22 июня 1941 года, начала Великой Отечественной… В войну Беларусь потеряла каждого третьего жителя....
 
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