В Станьково планируется построить завод по выпуску консервов для детского питания

ООО «ЛВЛ Эволюшн» (Фаниполь, Дзержинский район, Минская область) планирует построить завод по выпуску консервов для детского питания в деревне Станьково Дзержинского района.

В настоящее время готовится проект завода, после его утверждения можно будет говорить о мощности предприятия по выпуску продукции. Ориентировочная площадь производственных площадей – около 6,5 тыс кв м. Для строительства завода выделен участок площадью 3 га.

Компания намерена производить под торговой маркой «Ложка в ладошке» пюре на фруктовой и овощной основе в стеклянных банках емкостью 100 мл, пюре и соки на фруктовой и овощной основе в стеклянных банка емкостью 190 (200) мл, пюре в упаковке Gualapack, пюре на мясной и рыбной основе в стекле и металле, соковую продукцию в упаковке типа TetraPak.

Компания планирует начать строительство завода в сентябре-октябре 2018 г. Запуск завода по предварительным расчетам должен состояться в 2020 г. Сейчас проходит общественное обсуждение планируемой деятельности, которое завершится 30 июня 2018 г.



