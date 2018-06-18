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Минобороны: Более 700 жертв войны найдены и переданы для захоронения в Беларуси в этом году
19.06.2018 13:04 — Разное | Ежедневник
В план поисковых работ на 2018 год включено 79 объектов. На 17-ти объектах работы уже проведены (в том числе на трех внеплановых).
Об этом сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Сергей Воронович на пресс-конференции.
По его словам, извлечены и переданы для последующего захоронения 765 погибших. В их числе 59 военнослужащих Красной Армии, 644 жертв войн, 62 военнослужащих, погибших в годы Первой мировой войны (в деревне Маньковичи Поставского района).
Об этом сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Сергей Воронович на пресс-конференции.
По его словам, извлечены и переданы для последующего захоронения 765 погибших. В их числе 59 военнослужащих Красной Армии, 644 жертв войн, 62 военнослужащих, погибших в годы Первой мировой войны (в деревне Маньковичи Поставского района), пишет
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В план поисковых работ на 2018 год включено 79 объектов. На 17-ти объектах работы уже проведены (в том числе на трех внеплановых).
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