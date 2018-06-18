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Минобороны: Более 700 жертв войны найдены и переданы для захоронения в Беларуси в этом году

19.06.2018 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Минобороны: Более 700 жертв войны найдены и переданы для захоронения в Беларуси в этом году

В план поисковых работ на 2018 год включено 79 объектов. На 17-ти объектах работы уже проведены (в том числе на трех внеплановых).

Об этом сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Сергей Воронович на пресс-конференции.

По его словам, извлечены и переданы для последующего захоронения 765 погибших. В их числе 59 военнослужащих Красной Армии, 644 жертв войн, 62 военнослужащих, погибших в годы Первой мировой войны (в деревне Маньковичи Поставского района). 

На данный момент установлено 9 имен, в том числе 3 фамилии военнослужащих русской императорской армии.

В 2017 году в план поисковых работ было включено 93 объекта на территории 42-х районов всех областей Беларуси. Были обнаружены, извлечены и переданы для захоронения останки 754 погибших в годы Великой Отечественной войны и 20 - в годы Первой мировой. Установлены имена 41 погибшего воина Красной армии.

За 2017 – пять месяцев 2018 года на госучет принято 77 воинских захоронений и 169 захоронений жертва войн. Всего на государственном учете сейчас состоит 7 649 воинских захоронений.

Об этом сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Сергей Воронович на пресс-конференции.

По его словам, извлечены и переданы для последующего захоронения 765 погибших. В их числе 59 военнослужащих Красной Армии, 644 жертв войн, 62 военнослужащих, погибших в годы Первой мировой войны (в деревне Маньковичи Поставского района), пишет sb.by

На данный момент установлено 9 имен, в том числе 3 фамилии военнослужащих русской императорской армии.

В 2017 году в план поисковых работ было включено 93 объекта на территории 42-х районов всех областей Беларуси. Были обнаружены, извлечены и переданы для захоронения останки 754 погибших в годы Великой Отечественной войны и 20 - в годы Первой мировой. Установлены имена 41 погибшего воина Красной армии.

За 2017 – пять месяцев 2018 года на госучет принято 77 воинских захоронений и 169 захоронений жертва войн. Всего на государственном учете сейчас состоит 7 649 воинских захоронений

 
 
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В план поисковых работ на 2018 год включено 79 объектов. На 17-ти объектах работы уже проведены (в том числе на трех внеплановых).
 
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