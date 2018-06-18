Итальянская полиция вернула владельцу угнанный 30 лет назад мопед

Итальянские карабинеры вернули владельцу мопед, угнанный в 1987 году. На момент кражи житель городка Павия на севере Италии был 17-летним подростком. Сейчас ему 48 лет.

Мопед голубого цвета обнаружили в ходе обыска у 37-летнего бывшего преступника. У мужчины не было документов на скутер, чем он и вызвал подозрение у правоохранителей. Владельца транспортного средства определили по номеру рамы и связались с ним по телефону. Он заявил, что преодолеет 150 километров от Павии до Тиццано-Валь-Парма, чтобы забрать мопед как можно скорее.