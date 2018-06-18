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В Городокском районе от удара током пострадал школьник
19.06.2018 13:06 — Разное | Аргументы и факты
Происшествие случилось вечером 17 июня в Городокском районе.
Школьник залез на опору ЛЭП, но на высоте около 5 метров получил удар током и упал на землю. Сообщается, что парень хотел показать друзьям свои навыки «паркурщика», сделав сальто с опоры, пишет
Благодаря помощи друзей мальчик смог вернуться домой. Узнав о случившемся, его мать вызвала скорую помощь.
В настоящее время ребенок с термическими ожогами 2-3 степени находится в реанимации.
В милиции напоминают родителям, что необходимо регулярно говорить детям о правилах безопасного поведения.
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В настоящее время ребенок с термическими ожогами 2-3 степени находится в реанимации.
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