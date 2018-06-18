В Городокском районе от удара током пострадал школьник

Происшествие случилось вечером 17 июня в Городокском районе.

Школьник залез на опору ЛЭП, но на высоте около 5 метров получил удар током и упал на землю. Сообщается, что парень хотел показать друзьям свои навыки «паркурщика», сделав сальто с опоры, пишет БЕЛТА.

Благодаря помощи друзей мальчик смог вернуться домой. Узнав о случившемся, его мать вызвала скорую помощь.

В настоящее время ребенок с термическими ожогами 2-3 степени находится в реанимации.

В милиции напоминают родителям, что необходимо регулярно говорить детям о правилах безопасного поведения.