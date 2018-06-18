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Деревня вымирает
19.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
На Волковыщине на три деревне стало меньше.
Решением Волковысского районного Совета депутатов от 29 мая 2018 г. № 13 упразднены деревни Зборы и Яцково Верейковского сельсовета и хутор Сегеневщина Изабелинского сельсовета.
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На Волковыщине на три деревне стало меньше. Решением Волковысского районного Совета депутатов от 29 мая 2018 г. № 13 упразднены деревни Зборы и...
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