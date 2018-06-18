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Во Дворце Независимости идут последние приготовления к ​заседанию Высшего госсовета Союзного государства

19.06.2018 13:22 — Разное | ОНТ  
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Официальный Минск в ожидании Высшего госсовета Союзного государства. Деловая повестка свёрстана, а во Дворце Независимости идут последние приготовления. Подробности предстоящей встречи президентов Беларуси и России узнаем прямо сейчас.

На связь выходит наш политический обозреватель Анна Пыж. Какие прогнозы относительно сегодняшних переговоров?

С уверенностью можно сказать одно: переговоры будут интенсивными. Во-первых, Владимир Путин впервые посетит Минск после переизбрания на президентский пост. Политикам явно будет о чём поговорить. Собственно, со встречи Александра Лукашенко с российским коллегой и начнётся переговорный день. Как правило, это встреча за закрытыми дверями с небольшим числом приглашённых. Но именно в такой обстановке и принимают стратегические решения. Уже затем соберётся Высший госсовет Союзного государства. Это заседание в широком составе.

Известно, что на рассмотрение вынесут порядка десяти вопросов. К примеру, итоги торгово-экономического сотрудничества за прошлый год. Эксперты отмечают: подросший на четверть товарооборот может задать нужный тон переговорам. Планка в 32 миллиарда долларов взята. Однако задачу в 40 миллиардов никто не снимал. Стороны также намерены согласовать действия во внешней политике. Как сработаются два МИДа – это, безусловно, интересный вопрос. В повестке и дальнейшее развитие Союзного государства – с прицелом на 2022 год.

А вот что никак нельзя спрогнозировать – так это время начала переговоров. По опыту скажу, что в случае с российским президентом точное время неизвестно никогда. В аэропорту его уже ожидают. По косвенным признакам: Путин намерен задержаться в Минске. Сегодня в девять вечера Россия играет с Египтом на чемпионате мира по футболу. И накануне пресс-секретарь российского президента говорил, что вряд ли Владимиру Путину удастся посмотреть игру в прямом эфире. Как бы там ни было, наши камеры уже во Дворце Независимости. Если понадобится, будем дежурить до позднего вечера. 

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Минск в ожидании Высшего госсовета Союзного государства. Деловая повестка свёрстана, а во Дворце Независимости идут последние приготовления....
 
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