Обращение правительства Молдовы в ООН по поводу вывода российских войск из республики накаляет ситуацию в стране – Додон

Президент Молдовы Игорь Додон вступил во вторник со специальным заявлением, в котором осудил инициативу правительства республики, выдвинувшего проект резолюции Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Молдовы.

"Специальное заявление президента" опубликовано на сайте главы государства.

Как отметил И.Додон, "в канун предстоящих парламентских выборов молдавское правительство выдвинуло инициативу в ООН по теме, касающейся вывода российских войск с территории РМ".

"Хочу ещё раз подчеркнуть, что обсуждение данной проблематики в том вызывающем тоне, который позволяет себе действующее правительство, будет только ухудшать позиции Кишинёва, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта", - заявил И.Додон.

В своем заявлении, глава государства подтвердил "высокую важность проводимой на Днестре миротворческой операции как гарантии мира и безопасности граждан".

"Это является значимой составной частью программы реализации мер по укреплению доверия и договорённостей, которые были достигнуты в формате "5+2" в течение последних двух лет. Данные договорённости открыли перспективы возвращения политической повестки дня в переговорный процесс", - подчеркнул президент Молдовы.

По его мнению, "действующее парламентское большинство и правительство, сколоченные Демократической партией, доживают последние месяцы и не пользуются доверием у большинства граждан Молдовы".

"Именно поэтому несколько чиновников внутри страны и их иностранные покровители затеяли дешёвую пиар-кампанию с использованием площадки ООН, направленную исключительно на обострение ситуации в Республике Молдова и нанесение серьёзного ущерба молдавско-российским отношениям. Убеждён, что вопросы такого значения, как вывод российского военного контингента, вывоз (утилизация) вооружения и боеприпасов, нужно обсуждать с легитимным парламентом Молдовы и легитимным правительством, которые будут сформированы в ближайшие месяцы, по итогам парламентских выборов", - заявил И.Додон.

На прошлой неделе министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски сообщил, что Генеральная ассамблея ООН рассмотрит 22 июня проект резолюции "О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". По его словам, по инициативе Молдовы проект резолюции зарегистрирован в Секретариате ООН и будет рассмотрен на заседании 22 июня.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, выступая с трибуны сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года, потребовал вывода российских войск с территории республики. Он обратился к международному сообществу с просьбой поддержать включение в повестку дня сессии дополнительного пункта о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова.

П.Филип также высказался за преобразование нынешних миротворческих сил в Приднестровье, в которых участвует контингент Российской Федерации, в многонациональную миссию под международным мандатом. Однако в октябре 2017 года рассмотрение вопроса о включении этой проблемы в повестку дня Генассамблеи ООН было отложено на неопределенный срок.