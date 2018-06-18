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Оплатить проезд бесконтактой банковской картой можно на всех станциях минского метро

19.06.2018 12:58 — Разное | Интерфакс  
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Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами начали работать на турникетах всех станций столичного метро, сообщили порталу www.interfax.by в пресс-службе Минского метрополитена.

"С 12 июня 2018 года на турникетах всех станций Минского метрополитена в тестовом режиме начали работать валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами при поддержке ОАО "БПС-Сбербанк", - говорится в сообщении.

Для оплаты проезда бесконтактным способом к валидатору необходимо прикладывать только одну пластиковую банковскую карту, или только один электронный проездной документ Минского метрополитена, Минсктранса, проинформировали в пресс-службе.

"Нельзя подносить сразу несколько карт вместе, скажем, если они находятся в портмоне рядом друг с другом. Необходимо достать один бесконтактный электронный платежный носитель и с его помощью произвести оплату", - предупредили в Минском метрополитене.

Подробная информация о бесконтактной оплате проезда в метро электронными носителями размещена в вестибюлях на всех станциях метрополитена, на информационном портале www.paybycard.by, на сайте Минского метрополитена www.metropoliten.by, на официальной страничке Минского метрополитена в социальной сети Twitter: .

 
 
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Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами начали работать на турникетах всех станций столичного метро, сообщили порталу www.interfax.by в...
 
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