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Оплатить проезд бесконтактой банковской картой можно на всех станциях минского метро
Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами начали работать на турникетах всех станций столичного метро, сообщили порталу
"С 12 июня 2018 года на турникетах всех станций Минского метрополитена в тестовом режиме начали работать валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами при поддержке ОАО "БПС-Сбербанк", - говорится в сообщении.
Для оплаты проезда бесконтактным способом к валидатору необходимо прикладывать только одну пластиковую банковскую карту, или только один электронный проездной документ Минского метрополитена, Минсктранса, проинформировали в пресс-службе.
"Нельзя подносить сразу несколько карт вместе, скажем, если они находятся в портмоне рядом друг с другом. Необходимо достать один бесконтактный электронный платежный носитель и с его помощью произвести оплату", - предупредили в Минском метрополитене.
Подробная информация о бесконтактной оплате проезда в метро электронными носителями размещена в вестибюлях на всех станциях метрополитена, на информационном портале
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Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами начали работать на турникетах всех станций столичного метро, сообщили порталу www.interfax.by в...
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