Оплатить проезд бесконтактой банковской картой можно на всех станциях минского метро

Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами начали работать на турникетах всех станций столичного метро, сообщили порталу www.interfax.by в пресс-службе Минского метрополитена.

"С 12 июня 2018 года на турникетах всех станций Минского метрополитена в тестовом режиме начали работать валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами при поддержке ОАО "БПС-Сбербанк", - говорится в сообщении.

Для оплаты проезда бесконтактным способом к валидатору необходимо прикладывать только одну пластиковую банковскую карту, или только один электронный проездной документ Минского метрополитена, Минсктранса, проинформировали в пресс-службе.

"Нельзя подносить сразу несколько карт вместе, скажем, если они находятся в портмоне рядом друг с другом. Необходимо достать один бесконтактный электронный платежный носитель и с его помощью произвести оплату", - предупредили в Минском метрополитене.

Подробная информация о бесконтактной оплате проезда в метро электронными носителями размещена в вестибюлях на всех станциях метрополитена, на информационном портале www.paybycard.by , на сайте Минского метрополитена www.metropoliten.by , на официальной страничке Минского метрополитена в социальной сети Twitter: @minskoemetro .