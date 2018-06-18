Автора хита, собравшего миллиард просмотров на YouToube, обокрали на 50 млн во время ЧМ по футболу

В Москве у одного из болельщиков из Колумбии украли драгоценностей на 50 миллионов российских рублей. Правоохранительные органы пока не нашли преступников, сообщает «Спорт. День за днем» со ссылкой на «телеграм"-канал Mash.



Фото: prosport-ru.tsn.ua

Отмечается, что потерпевшим является Хуан Луис Лондоньо — очень известный певец, который выступает под псевдонимом Maluma. Более того, изначально предполагалось, что Maluma исполнит гимн чемпионата мира-2018.

Хуан Луис Лондоньо — автор хита El Perdedor, который собрал более 1 миллиарда просмотров на YouToube.

Сборная Колумбии сегодня, 19 июня, проведет свой первый матч на чемпионате мира-2018 против команды из Японии. Начало встречи — в 15.00 по минскому времени. В группе «H» также сыграют Польша и Сенегал (19 июня, 18.00).