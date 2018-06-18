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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк попрощалась с сериалом
Звезда «Игры престолов» британская актриса Эмилия Кларк попрощалась с сериалом.
Трогательное сообщение актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Эмилия Кларк:
Запись актрисы собрала более двух миллионов лайков.
Поклонники сразу же начали гадать, какая судьба ждет героиню Эмилии Кларк – Дейенерис Таргариен. А актрису поблагодарили за работу в сериале и отметили, что Кларк уже стала родной за годы, проведенные с ее персонажем.
Финальный сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году. Он будет состоять из шести эпизодов. Его подробности пока неизвестны.
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Звезда «Игры престолов» британская актриса Эмилия Кларк попрощалась с сериалом. Трогательное сообщение актриса опубликовала на своей странице в Instagram. Эмилия...
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