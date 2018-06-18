Как прошёл матч «Витебска» и минского «Динамо» в рамках 12 тура «Беларусбанк – высшей лиги»? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Центральным поединком дня в 12 туре «Беларусбанк – высшей лиги» было противостояние «Витебска» и минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Северяне в этом сезоне приятно удивляют, и при положительном исходе этого матча могли даже опередить бело-голубых.