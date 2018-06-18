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Блоки, как квартиры: общежитие для медиков откроют в Минске в сентябре 2018 года
Новости Беларуси. В Минске всегда было непросто решить квартирный вопрос медикам. Какую помощь оказываются власти города, рассказал в программе
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
куда будут заселены 124 блока 1-2 комнатных, как квартиры.
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Новости Беларуси. В Минске всегда было непросто решить квартирный вопрос медикам. Какую помощь оказывают власти города, рассказал в программе «Большой город»...
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