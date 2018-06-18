|
«Снизилась общая заболеваемость»: активный образ жизни минчан повлиял на статистику
Новости Беларуси. Что говорит статистика? Заметить не сложно, что минчане стали тщательнее заниматься здоровым образом жизни. Сказалось ли это уровне и продолжительности жизни людей, рассказал в программе
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
о хорошей профилактической работе медицинских работников, о том, что население действительно становится активным и ведет здоровый образ жизни.
Что касается средней продолжительности жизни, в Минске, по сравнению с республикой, она выше. И для населения за 2017 год составляет 76,8 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Что говорит статистика? Заметить не сложно, что минчане стали тщательнее заниматься здоровым образом жизни. Сказалось ли это уровне и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)