Количество обращений по поводу солнечных ударов выросло в Минске за последние три года

Новости Беларуси. Началась жаркая пора года. Как это отразилось на состоянии здоровья минчан, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы посмотрели статистику за последние три года с 1 мая по 15 июня. У нас выросло количество обращений по поводу тепловых и солнечных ударов.

По остальным вопросам количество обращений не увеличилось.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»