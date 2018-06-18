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Количество обращений по поводу солнечных ударов выросло в Минске за последние три года
Новости Беларуси. Началась жаркая пора года. Как это отразилось на состоянии здоровья минчан, рассказал в программе
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
О развитии медицины в Минске: «Большой город»
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Новости Беларуси. Началась жаркая пора года. Как это отразилось на состоянии здоровья минчан, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по...
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