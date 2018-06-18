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Как правильно проходить медосмотр?
Новости Беларуси. Достаточно ли в момент медицинского осмотра сдать анализы и пройти флюорографию, рассказал в программе
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Ольга Юруть, СТВ:
Сергей Мылышко:
О развитии медицины в Минске: «Большой город»
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Новости Беларуси. Достаточно ли в момент медицинского осмотра сдать анализы и пройти флюорографию, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по...
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