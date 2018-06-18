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То врача нет, то талончика: изменилась ли ситуация за последний год в Минске?
Новости Беларуси. Проблема очередей на прием к узкому специалисту остается в Минске актуальной. То врача нет, то талончика. Как обстоит дело с кадрами, рассказал в программе
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Так за прошедший год, хочу отметить, что мы приросли +1,7% – это 171 врач с высшим образованием и на 3% специалистами со средним медицинским образованием – это 542 человека. Ежегодно те специалисты, которые приходят к нам в учреждения здравоохранения, мы отмечаем положительную тенденцию в плане обучения врачей. И, безусловно, нам приходится в первые годы заниматься повышением их квалификации на рабочих местах.
Поэтому в течение этих двух лет мы даем направление на повышение квалификации в одно из высших учебных заведений.
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Новости Беларуси. Проблема очередей на прием к узкому специалисту остается в Минске актуальной. То врача нет, то талончика. Как обстоит дело с кадрами, рассказал в...
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