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«В БелМАПО будет построен мощный симуляционный центр – врачи будут отрабатывать практические навыки»

19.06.2018 12:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская медицина становится более высокотехнологичной. В связи с этим, изменяется ли подготовка врачей, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Министерство здравоохранения вместе с Всемирным банком реализует проект

– одним из компонентов является строительство симуляционных центров. И в Минске в БелМАПО будет построен мощный симуляционный центр, на базе которого врачи-специалисты будут отрабатывать практические навыки.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская медицина становится более высокотехнологичной. В связи с этим, изменяется ли подготовка врачей, рассказали в программе «Большой...
 
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