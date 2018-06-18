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Планшеты на визитах и сканеры для паспорта: как в Минске упростили работу врачей
Новости Беларуси. Инновации стали имиджем поликлиники №39 в Брилевичах, рассказали в программе
Ольга Клезович, врач-терапевт 39-й городской клинической поликлиники:
Можно выписать анализы.
Недавно здесь появился первый сканер для паспорта. А это значит, что найти пациента в базе данных теперь ещё быстрее. Да, и сама электронная карта избавила от потери бумажного дневника и необходимости разбирать почерк врача.
Оксана Горбачёва, медицинский регистратор 39-й городской клинической поликлиники:
и они уже видят, с чем вызывал больной доктора.
О развитии медицины в Минске: «Большой город»
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Новости Беларуси. Инновации стали имиджем поликлиники №39 в Брилевичах, рассказали в программе «Большой город». Врачи общей практики начали навещать своих...
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