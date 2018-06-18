﻿ Планшеты на визитах и сканеры для паспорта: как в Минске упростили работу врачей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Планшеты на визитах и сканеры для паспорта: как в Минске упростили работу врачей

19.06.2018 12:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Инновации стали имиджем поликлиники №39 в Брилевичах, рассказали в программе «Большой город». Врачи общей практики начали навещать своих пациентов с планшетами. Как и стетоскопы, они стали незаменимыми помощниками доктора.

Ольга Клезович, врач-терапевт 39-й городской клинической поликлиники:

На визите отображается в базе, кого из пациентов мне нужно навестить.

Можно выписать анализы.

Недавно здесь появился первый сканер для паспорта. А это значит, что найти пациента в базе данных теперь ещё быстрее. Да, и сама электронная карта избавила от потери бумажного дневника и необходимости разбирать почерк врача.

Оксана Горбачёва, медицинский регистратор 39-й городской клинической поликлиники:
Вызывает пациент скорую помощь:

мы передаем докторам-терапевтам на планшеты,

и они уже видят, с чем вызывал больной доктора.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Инновации стали имиджем поликлиники №39 в Брилевичах, рассказали в программе «Большой город». Врачи общей практики начали навещать своих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обманул 59 клиентов и 19 кредиторов: в Минске будут судить экс-дилера Suzuki
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика